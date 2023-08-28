FT: Европе грозит водный кризис из-за засухи и неразумной политики

Засуха и лесные пожары, которые произошли на юге Европы за текущее лето, значительно ухудшили ситуацию с нехваткой воды в регионе, пишет Financial Times. Проблема усугубляется аномально высокими температурами и плохой политикой местных властей, отмечает издание.

Количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросли» — примерно на 20% за период с 1976 по 2006 год,— и продолжают расти, отмечает FT. В то же время Институт мировых ресурсов (WRI) прогнозирует, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%, что на 16% выше прогноза McKinsey от 2009 года.

Сильнее всего нехватка воды может ударить по европейским фермерам. В качестве примера FT приводит беспорядки между фермерами во Франции и Испании — крупнейшими потребителями воды в Европе. Последствия также коснутся домохозяйств и других отраслей, включая производство энергии, поскольку вода необходима для охлаждения атомных электростанций.

Как отмечает FT, нехватка воды вызвана не только участившимися лесными пожарами и высокими температурами в Европе. К дефициту воды также привела неправильная политика местных властей в вопросе распределения ресурсов. Даже те части Европы, в которых традиционно фиксируется повышенная влажность, например Польша или Германия, превратились в районы «водного стресса», пишет издание.

Согласно индексу WRI, опубликованному в августе, Бельгия, которая известна своей пасмурной погодой, является самой испытывающей нехватку воды страной в Европе. Это связано с плотностью населения страны и плохой инфраструктурой.

Кроме того, в ряде европейских стран значительное количество воды теряется из-за устаревшей системы трубопроводов, которая пострадала в результате сильной засухи. По данным Thames Water и Northumbrian Water, рекордная летняя жара, а затем холодная зимняя погода привели к значительному увеличению количества разрывов трубопроводных сетей. FT отмечает, что ситуация усугубляется недостатком инвестиций в инфраструктуру со стороны коммунальных компаний.

Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв заявил, что в Европе нет ни одной страны, которая была бы полностью защищена от дефицита воды. «Большинство водных режимов в Европе являются наследием времен изобилия. Теперь их необходимо реформировать, чтобы учитывать дефицит»,— добавил он.

Прошлым летом Европа столкнулась с рекордной засухой и пожарами. Пострадало сельское хозяйство — фермеры многих государств заявили о значительных потерях урожая. Из-за засухи в Европе пересохли некоторые реки и озера. Еврокомиссия предупреждала, что засуха могла оказаться сильнейшей за последние 500 лет.

По данным Politico, еще в апреле более четверти европейского континента столкнулось с проблемами из-за засухи. Издание тогда прогнозировало, что климатический кризис может привести к росту конкуренции между европейскими странами за доступ к водным ресурсам.

Милена Костерева