Журналистку Al Jazeera Arabiс избили у бывшего «ЧВК Вагнер Центра»

Журналистку Al Jazeera Arabiс Ранию Дриди избили у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге в ночь на 25 августа, сообщила «Фонтанка».

По информации издания, мужчина ударил 41-летнюю корреспондентку в правый висок, после чего скрылся. Госпожу Дриди госпитализировали в Александровскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Палестинская журналистка описала нападавшего как русского мужчину, которому около 30 лет. Он был одет в джинсы и черную куртку.

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