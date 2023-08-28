В порту Феодосии пройдут тренировочные стрельбы

В порту Феодосии 28 августа с 9 до 13 часов будут проходить тренировки расчетов ПДДО. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Фото: мэрия Феодосии
В трех населенных пунктах Крыма также пройдет уничтожение взрывоопасных предметов. Мероприятия пройдут в городе Старый Крым, пгт Октябрьское и селе Вольное.
25 августа учения военного флота со стрельбой прошли в порту Туапсе. Тренировка длилась четыре часа.
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