В порту Туапсе 25 августа пройдут учения военного флота со стрельбой

Моряки Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) проведут учения в морском порту Туапсе, предупредили в пресс-службе городской администрации. Тренировка продлится четыре часа, с 11:00 до 15:00. В связи с этим в морской акватории будет временно ограничено движение судов и маломерных плавательных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

Жителей Туапсе просят соблюдать спокойствие при звуках стрельбы.

Аналогичная проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб проходила в порту Туапсе 28 июня. 30 июня проводилась плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ». На предприятии включали сирены.

Наталья Решетняк

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