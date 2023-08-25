В порту Туапсе 25 августа пройдут учения военного флота со стрельбой

Моряки Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) проведут учения в морском порту Туапсе, предупредили в пресс-службе городской администрации. Тренировка продлится четыре часа, с 11:00 до 15:00. В связи с этим в морской акватории будет временно ограничено движение судов и маломерных плавательных средств.
Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ
Жителей Туапсе просят соблюдать спокойствие при звуках стрельбы.
Аналогичная проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб проходила в порту Туапсе 28 июня. 30 июня проводилась плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ». На предприятии включали сирены.
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