Василевский, Шестеркин и Сорокин лидируют в рейтинге лучших вратарей НХЛ

Официальный телеканал Национальной хоккейной лиги (НХЛ) NHL Network назвал Андрея Василевского лучшим голкипером лиги. Второе и третье места заняли россияне Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, сообщается на сайте.

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский возглавил рейтинг пятый год подряд. В сезоне-2022/23 его команда одержала 34 победы. В среднем за игру он отражал 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,65, а также четыре раза сыграл на ноль.

Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин в прошлом сезоне одержал 37 побед. Его показатели: 91,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,48, три шатаута.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Сорокин в прошлом сезоне шесть раз сыграл на ноль и стал лучшим голкипером НХЛ по этому показателю. Отражал 92,4% бросков в среднем за игру, коэффициент надежности — 2,34.

На восьмом месте в рейтинге — российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев. В своем первом сезоне за команду он установил личный рекорд в НХЛ по матчам (62), победам (40), проценту отраженных бросков (91,9%), коэффициенту надежности (2,53) и шатаутам (пять).

Также в топ-10 рейтинга вошли Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»), Джейк Оттинджер («Даллас Старз»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).

Лаура Кеффер