Бизнес не попал в кадры

Более 10,9% предприятий Свердловской области заявили об ухудшении ситуации с кадрами, следует из ежегодного опроса СОСПП. Среди причин — несоответствие запросов соискателей и возможностей работодателей, демографическая яма, а также отток кадров за рубеж. Для решения проблемы компании совместно с учебными заведениями реализуют профориентационные и образовательные программы. Однако, по словам участников рынка, для эффективности вузы и ссузы должны опережать запросы рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка специалистов должна идти в соответствии с потребностями участников рынка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Подготовка специалистов должна идти в соответствии с потребностями участников рынка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дисбаланс на рынке

Несмотря на снижение уровня безработицы в Свердловской области, ситуация с кадрами на уральских предприятиях продолжает ухудшаться. По данным ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), доля компаний, у которых нет и не было проблем с кадрами, за год сократилась почти вдвое — с 12,4% до 6,5%, а число тех, у кого ситуация ухудшилась, напротив, выросло на 10,9%. Сильнее всего дефицит специалистов ощутил малый бизнес. В 2022 году о проблеме заявили 42,4% компаний против 21,9% в 2021 году.

Наиболее острый дефицит наблюдается в промышленных отраслях — там требуются представители рабочих, инженерных и технических специальностей. Не хватает также линейного персонала: продавцов, кассиров и операторов колл-центров.

На фоне роста спроса на специалистов сервисы, занимающиеся подбором вакансий, фиксируют снижение количества соискателей на рынке в среднем на 3–5%. По данным сервиса «Работа.ру», число вакансий в Свердловской области за январь — май выросло на 14,5%, а число резюме — только на 12,7%.

Как считают участники рынка, отток молодых специалистов в столицы субъектов связан с поиском большего комфорта и более высокого уровня жизни. «Основной сегмент наших индустриальных партнеров расположен вне Екатеринбурга и городов-миллионников, в малых городах, и не все ребята готовы менять место проживания,— пояснил проректор по учебно-методическому комплексу Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергей Упоров.— Хотя тенденция по смене региона становится заметнее, в целом молодые люди стали более охотно переезжать в другие города и области для трудоустройства».

По словам директора по персоналу «СКБ Контур» Александры Батиной, дефицит кадров — комплексная проблема, и один из ее ключевых факторов — демографическая яма: «В результате этого численность населения в возрасте 20–30 лет снизилась, стало меньше молодых специалистов, которых компании могут пригласить на работу. Также на ситуацию повлиял отток кадров за рубеж».

Среди других причин директор по персоналу екатеринбургского застройщика «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова выделяет «несоответствие качества подготовки рабочих строительных специальностей в учебных заведениях реальным требованиям рынка».

Образование совместно с бизнесом

Представители образовательной отрасли согласны с тем, что вузы и ссузы должны опережать запросы бизнеса. Для этого, по их мнению, нужно подготавливать специалистов с учетом потребностей реального сектора экономики. «Образовательные программы перестраиваются для формирования тех компетенций, которые нужны промышленникам. Например, сегодня наиболее остро стоят вопросы импортозамещения. Для качественной подготовки специалистов в новых экономических условиях нужна тесная взаимосвязь с производством. Это даст понимание о том, кто через пять лет будет нужен на предприятиях и какими компетенциями они должны будут обладать»,— пояснил Сергей Упоров.

В Свердловской области работают около 100 колледжей и техникумов и более 30 университетов. В прошлом году региональное министерство образования и молодежной политики ввело практику ускоренной подготовки специалистов для предприятий. «Свердловское правительство расширяет участие региона в таких проектах, как “Профессионалитет”, в рамках которого происходит ускоренная подготовка квалифицированных рабочих в колледжах и техникумах,— рассказала исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.— В регионе существуют восемь кластеров по отраслям, которые ведут ускоренную программу подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций. Кроме того, компании реализуют проекты по профориентации школьников, акцентируя их внимание на специфике экономики региона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на низкую безработицу, предприятия Свердловской области испытывают дефицит кадров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Несмотря на низкую безработицу, предприятия Свердловской области испытывают дефицит кадров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» реализует профориентационные проекты в школах, профильных учебных заведениях, а также на рынке труда. «Очень важно повышать престиж строительных профессий. Для этого мы организовываем программы по переподготовке взрослых специалистов. Приглашаем студентов на практику и на экскурсии по строительным и производственным объектам. А наши специалисты выступают в учебных заведениях в качестве приглашенных лекторов, в жюри студенческих и школьных конкурсов»,— рассказала Галина Хабарова. В прошлом году компания стала участником строительного кластера в проекте «Профессионалитет». По словам госпожи Хабаровой, это позволит переоснастить учебные заведения, разработать новые программы обучения «с прицелом на конкретные запросы работодателей», чтобы выпускники могли получать «прикладные, практические знания» и «гарантированно трудоустраиваться в крупные, стабильные компании».

Предприятия «Русала» — тоже участники «Профессионалитета». В прошлом году в рамках проекта они вложили 106 млн руб. в укрепление материальной базы четырех политехнических колледжей, находящихся в городах ответственности компании. Средства были потрачены на создание и оснащение новых лабораторий металлургического и горного циклов. Для них были приобретены компьютерная техника и макеты оборудования, которые используются в производстве, а также обновлен станочный парк, специализированные программные комплексы, виртуальные тренажеры и другое. «Модернизацию учебного оборудования “Русал” финансирует и в вузах. Однако главный объект инвестиций — студенты. С наиболее целеустремленными заключаются целевые договоры, в рамках которых компания выплачивает стипендии до 25 тыс. руб. Кроме того, “Русал” дает возможность действующим сотрудникам повысить квалификацию. По трехсторонним договорам компания компенсирует 70% затрат на получение высшего образования»,— рассказала официальный представитель «Русала» в УрФО Елена Воронова.

Татьяна Кансафарова добавила, что сейчас обсуждается законопроект об инвестиционном налоговом вычете. По нему средства, которые предприятия выделяют на поддержку образовательной среды, например на закупку оборудования для колледжей, будут льготироваться по налогу на прибыль.

Удержать нельзя отпустить

Согласно данным СОСПП, последние три года лидирующие строчки рейтинга механизмов развития кадрового потенциала занимают следующие позиции: продвижение лучшего опыта партнерства промышленных предприятий и образовательных учреждений по практико-ориентированному образованию, реализация программ наставничества, участие предприятий в реализации проектов по профориентации школьников и программы внутренней трудовой мобильности.

Кадровая политика «Атомстройкомплекса» предполагает работу по двум основным направлениям. «Первое — это эффективный рекрутинг и управление персоналом на предприятии. Привлечь соискателя можно зарплатой, однако наша задача — удержать его надолго, обеспечить преемственность опыта. Поэтому в дополнение к конкурентной оплате труда мы предлагаем соискателям ценностное наполнение, осмысленность работы: нетривиальные задачи, работу над уникальными, крупными объектами, которые на виду у всего города, самореализацию и широкий спектр корпоративных возможностей в оздоровлении, образовании и трудоустройстве детей, организации качественного досуга»,— подчеркнула Галина Хабарова. Помимо этого компания предлагает сотрудникам корпоративную жилищную программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес привлекает и удерживает специалистов зарплатами и социальными программами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бизнес привлекает и удерживает специалистов зарплатами и социальными программами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О жилищной программе, стартовавшей во второй половине 2021 года, говорят и в «Русале». Ее участники могут не только приобрести квартиры, но и увеличить жилплощадь, рефинансировать ипотеку по более выгодным условиям. Причем 50% ежемесячного платежа — основного долга и процентов по нему — компенсирует компания. Помимо этого, предприятия «Русала» ежегодно увеличивают зарплату сотрудников. Так, за последние два года рост составил 40%, а средняя зарплата на предприятиях выше 70 тыс. руб. (по Свердловской области — 56 тыс. руб.).

Чтобы привлекать потенциальных сотрудников, «СКБ Контур» использует таргетированную рекламу, публикации в профильных СМИ и Telegram-каналах. «Расширенный соцпакет с ДМС со временем стал “гигиеническим минимумом”. Сейчас людям важно понимать смысл своей деятельности, важны доверительные отношения с коллегами и открытость топ-менеджмента. В остальном интересы соискателей различаются в зависимости от сегмента подбора. Дизайнеры обращают внимание на визуал коммуникаций, а разработчики хотят иметь возможность самостоятельно выбрать команду и инструменты для работы, напрямую влиять на продукт, обмениваться опытом с профессиональным комьюнити»,— пояснила Александра Батина.

Рабочих поищут в будущем

«Активное развитие рынка отечественного ПО, возросший объем задач действующих специалистов, демографическая яма и отток кадров за рубеж говорят о том, что конкуренция компаний за кандидатов будет только усиливаться, а рынок кадров — усложняться»,— уверена госпожа Батина.

Среди трендов участники рынка называют рост гибкой занятости среди соискателей и увеличение зарплаты во всех отраслях. «При этом пока еще рынок не готов к тому, чтобы трансформировать сам формат найма — гибкие формы реализуют на практике 57% опрошенных hh.ru компаний. При этом, понимая тренды, в большинстве работодатели адаптируют условия под временный наем, особенно в сегменте низкоквалифицированных специальностей и массовых позиций в ритейле и логистике»,— отметила эксперт hh.ru Наталья Данина.

По данным сервиса, 48% компаний Урала намерены до конца 2023 года поднять заработные платы сотрудникам (по всей России о таких планах заявили 53% компаний). Чаще всего это работодатели из IT-отрасли (63%), строительные компании (63%) и производители непищевых товаров народного потребления (62%). 40% уральских работодателей заявили о том, что не планируют менять зарплаты сотрудников в этом году (по России — 38%). Сокращение заработных плат планируется в 3% компаний Урала, столько же — по России в целом. Чаще всего это работодатели из отрасли розничной торговли (8%) и финансовых технологий (6%).

О серьезном кадровом голоде, который будет наблюдаться в ближайшие 10 лет в оборонно-промышленном комплексе и горно-металлургическом секторе, заявил Сергей Упоров. «В ближайшие 5–10 лет ситуация не улучшится. В горно-металлургическом секторе сегодня не закрыты порядка 60 тыс. вакансий. А выпуск кадров для горнопромышленных предприятий ежегодно по стране составляет только 5,5–6 тыс. человек. Чтобы закрыть существующую потребность, нужно около 10 лет. Это без учета того, что происходит ротация кадров»,— пояснил он.

Анастасия Таначева