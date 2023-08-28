Спикер Палаты представителей США поддержал запуск процедуры импичмента Байдену

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти считает, что его партии удалось собрать достаточно доказательств для начала расследования в отношении президента США демократа Джо Байдена. По его словам, в случае начала процедуры импичмента у Конгресса будут необходимые полномочия для получения всей информации.

«Если посмотреть на информацию, которую мы успели собрать за все это время, расследование по вопросу импичмента является естественным шагом»,— сказал господин Маккарти Fox News.

Спикер Палаты представителей считает, что семья президента вовлечена в «культуру коррупции». По его мнению, американская общественность «заслуживает ответов».

Республиканская партия контролирует Палату представителей, Демократическая партия — Сенат. Для импичмента необходимо, чтобы решение приняли обе палаты. Конгресс находится на каникулах, он вернется к работе в середине сентября.

В Конгрессе США ранее в августе опубликовали очередную порцию компромата об иностранном бизнесе сына президента США Джо Байдена — Хантера. Согласно документу, речь идет о многомиллионных переводах на счета Байденов из России, Казахстана, Украины. Кроме этого выяснилось, что с бизнесменами, отправлявшими деньги, господин Байден лично встречался, будучи вице-президентом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Где деньги, Джо».

Леонид Уварчев