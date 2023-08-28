Глава ПНЕ Ливии отстранил главу МИДа за встречу с коллегой из Израиля

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил министра иностранных дел Наджлу Мангуш от должности. Решение связано со встречей министра с главой МИД Израиля Эли Коэном. Ливия не признает независимость Израиля, между странами нет дипломатических отношений.

Правительство национального единства Ливии сформировано в 2021 году. С 2022 года его легитимность оспаривается парламентом на востоке страны.

Премьер сообщил о временном отстранении главы МИДа в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, министерство юстиции проведет административное расследование по этому поводу.

Министерство иностранных дел в свою очередь заявило, что отказалось от встречи с господином Коэном. Несмотря на это, стороны увиделись, но это было «неподготовленной, случайной встречей» во время визита в МИД Италии. Ливийское министерство утверждает, что никаких обсуждений, соглашений или консультаций не произошло. МИД заявил об отказе от нормализации отношений с Израилем.

О встрече накануне, 27 августе, сообщил МИД Израиля. Она прошла на прошлой неделе при содействии МИД Италии. Как утверждает Иерусалим, на мероприятии обсуждалось сохранение наследия бывшей еврейской общины Ливии, включая реконструкцию синагог и кладбищ. Переговоры также касались возможной израильской помощи в гуманитарных вопросах, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Леонид Уварчев