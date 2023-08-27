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Коммерсантъ FM
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Грузия разрешила въезд украинцам, 10 дней жившим в буферной зоне на границе с РФ

Пограничники Грузии разрешили въезд в страну группу шестерым украинцев, которым отказали во въезде 17 августа. Об этом сообщается на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) организации UnMode, помогающей осужденным.

«Сегодня всей группе украинцев официально разрешили пересечь границу и войти на территорию Грузии. Пограничные службы не предоставили дополнительных условий или объяснений»,— сообщили в организации. Как передает UnMode, пять из шести украинцев — бывшие заключенные, которые отбывали наказание в украинских колониях, но после прихода российских войск их переместили отбывать наказание на территории России.

Шестеро украинцев десять дней провели в буферной зоне КПП на Верхнем Ларсе, после того, как им отказали во въезде в Грузию. Они наотрез отказывались возвращаться в Россию. В ситуации помогало разобраться Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Грузии. Почему власти Грузии изначально отказали украинцам во въезде, неизвестно.

Анастасия Ларина

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