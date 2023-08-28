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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 28 августа

Суд Федерального суда округа Колумбия проведет заседание по делу бывшего президента США Дональда Трампа, касающегося штурма Капитолия.

Мосгорсуд рассмотрит по существу иск частного инвестора о взыскании задолженности по белорусским еврооблигациям. Иск адресован к Минфину Белоруссии.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» более 2 млрд рублей.

В Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, на которой будет обсуждаться ситуация на границе с Белоруссией.

В Праге состоится визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Высший суд Пакистана рассмотрит апелляцию бывшего премьер-министра Имрана Хана об отмене вынесенного ранее приговора, по которому он получил три года тюрьмы по обвинению в мошенничестве.

На космодроме Танэгасима запланирован запуск ракеты-носителя H2A компании Mitsubishi Heavy Industries с первым японским модулем для исследования Луны — SLIM.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова — участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемых в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне, в ходе которого погибли 15 человек.

28 августа в 17:30 на телеканале 360° пройдут дебаты кандидатов в губернаторы Московской области.

В Перми во Дворце молодежи состоится церемония вступления в должность нового главы города Эдуарда Соснина.

Ульяновский автомобильный завод планирует запустить производство малотоннажных грузовиков Argo.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».

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