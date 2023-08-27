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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 28 августа — 3 сентября

Важнейшие события предстоящей недели

28 августа, понедельник

«Юникредит банк» вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро.

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб.

Федеральный суд округа Колумбия проведет заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа, касающемуся штурма Капитолия в 2021 году.

29 августа, вторник

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков) по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

В Толедо (Испания) начнутся заседания глав обороны и МИД стран ЕС.

В Китае планируется визит главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

30 августа, среда

В Сочи стартует кубок России по спортивной гимнастике.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю без боя получит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

31 августа, четверг

В ДНР и Запорожской области начнется досрочное голосование на выборах в законодательное собрание и местные муниципальные советы.

В Москве пройдет X Общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Начнется визит папы римского Франциска в Монголию.

1 сентября, пятница

В России в школах появится курс начальной военной подготовки. Студенты вузов будут изучать в обновленном курсе истории цели специальной военной операции.

В России будет введена экспортная пошлина для удобрений.

В Белоруссии начнутся учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

2 сентября, суббота

В Габоне запланированы президентские выборы.

3 сентября, воскресенье

В Перми стартует Кубок России по полумарафону.

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