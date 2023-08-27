Главные анонсы 28 августа — 3 сентября

28 августа, понедельник
«Юникредит банк» вводит комиссию в 5% на внесение наличных долларов и евро.
В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб.
Федеральный суд округа Колумбия проведет заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа, касающемуся штурма Капитолия в 2021 году.
29 августа, вторник
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков) по обвинению в публичных призывах к экстремизму.
В Толедо (Испания) начнутся заседания глав обороны и МИД стран ЕС.
В Китае планируется визит главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.
30 августа, среда
В Сочи стартует кубок России по спортивной гимнастике.
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю без боя получит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.
31 августа, четверг
В ДНР и Запорожской области начнется досрочное голосование на выборах в законодательное собрание и местные муниципальные советы.
В Москве пройдет X Общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Начнется визит папы римского Франциска в Монголию.
1 сентября, пятница
В России в школах появится курс начальной военной подготовки. Студенты вузов будут изучать в обновленном курсе истории цели специальной военной операции.
В России будет введена экспортная пошлина для удобрений.
В Белоруссии начнутся учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
2 сентября, суббота
В Габоне запланированы президентские выборы.
3 сентября, воскресенье
В Перми стартует Кубок России по полумарафону.