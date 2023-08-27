Умерла балерина Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Большом театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

«Сегодня у себя дома ушла из жизни Светлана Дзантимировна после продолжительной болезни»,— сообщили агентству.

Светлана Адырхаева родилась в селе Хумалаг в Правобережном районе Северной Осетии. Солировала в Большом театре до 1988 года. Исполняла партию Одетты—Одиллии в балете «Лебединое озеро».

Артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (сейчас — Академия русского балета им. А. Я. Вагановой). В начале карьеры работала в труппе Челябинского театра оперы и балета, Одесского театра оперы и балета.

В 90-х Светлана Адырхаева вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским, создала труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой». Преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.

С 2001 года Светлана Адырхаева была в Большом театре педагогом-репетитором. С 2013 года вошла в художественный совет балетной труппы Большого театра. Имя балерины присвоили Владикавказской балетной школе-студии.

Анастасия Ларина