Чистая прибыль Sinopec в полугодии упала на 20,1%

Как следует из отчетности China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) за первое полугодие, чистая прибыль китайской компании упала на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 35,11 млрд юаней ($4,82 млрд). Операционные доходы сократились на 1,1%, до $218 млрд, доход на одну акцию упал на 19,3%. Ослабление показателей произошло на фоне снижения цен на нефть и рентабельности ряда продуктов нефтепереработки, указывает компания.

Между тем китайская компания повысила объемы переработки нефти на 4,8%, до 126,5 млн метрических тонн. Значительно выросли также продажи продуктов переработки нефти в топливо — на 18,5%, до 116,6 млн тонн. Компания указывает, что в первом полугодии экономика Китая продолжала восстанавливаться и в этих условиях внутренний спрос на природный газ вырос на 6,7% в годовом исчислении, а потребление продуктов переработки нефти, включая бензин, дизельное топливо и керосин, выросло на 16,2%. В первом полугодии Sinopec произвела 139,68 млн баррелей нефти, что на 0,02% больше, чем годом ранее. Производство природного газа выросло на 7,6%, до 18,7 млрд кубометров. В документах, поданных на биржу Гонконга, компания также сообщила о планах выкупа акций на сумму от $100 млн до $200 млн. С начала года акции Sinopec на бирже выросли на 14,4%.

Алена Миклашевская