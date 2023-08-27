В кинотеатрах Петербурга пройдут бесплатные кинопоказы для первоклассников

В сентябре в кинотеатрах Санкт-Петербурга традиционно пройдут бесплатные киносеансы для первоклассников. Об этом по случаю отмечающегося 27 августа Дня российского кино сообщила пресс-служба Смольного.

В городской администрации напомнили, что власти ежегодно выделяют субсидии на кинопроекты. С 2010 года Петербург поддержал производство 199 фильмов на общую сумму более одного 1 млрд рублей, отметили в Смольном.

В этом году с помощью субсидий было снято 27 фильмов, среди них — 7 художественных кинолент, одна научно-популярная и две анимационных, а также 17 документальных картин.

За восемь месяцев 2023 года согласовано проведение съемок 135 кинопроектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге стартовал очередной прием заявок на выделение субсидий для кинопроизводителей. Заявки будут приниматься до 8 сентября.

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