В Петербурге стартовал прием заявок на субсидии для создателей кино

В Петербурге стартовал прием заявок на второй этап выделения субсидий для кинопроизводителей. Заявки будут приниматься до 8 сентября, сообщили в комитете культуры Санкт-Петербурга.

Субсидии могут получить российские кинокомпании при условии производства национальных фильмов на территории Санкт-Петербурга, что предполагает использование локаций, символик, природных, туристических и (или) архитектурных объектов города. В комиссию по отбору заявок входят входят киноведы, критики, представители киносетей и творческих общественных организаций

Итоги первого этапа подвели 29 июня. Тогда комитет решил поддержать 27 проектов, среди которых 17 документальных фильмов, два анимационных, шесть полнометражных картин. Субсидии также получили одна короткометражка и одно короткометражное научно-популярное кино. На все проекты выделили около 200 млн рублей.

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