В Приморье из-за паводка эвакуировали персонал и пациентов краевой больницы

Спасатели эвакуировали персонал и пациентов краевой больницы восстановительного лечения «Евгеньевская» в селе Щербаковка в Приморском крае из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону.

Всего были эвакуированы 17 человек, среди них 6 детей. Их доставили в город Артем на вертолете МЧС Ми-8. Этим же рейсом спасатели доставили около 2 тонн продуктов, воды и медикаментов в отрезанные из-за паводка населенные пункты Щербаковка и Михайловка.

В Приморье с начала августа фиксируются подтопления из-за сильных дождей. В середине августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. На нынешней неделе режим повысили до федерального уровня. Ущерб региону от подтоплений и осадков оценивается в 7 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Олеся Павленко