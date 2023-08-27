Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приморье из-за паводка эвакуировали персонал и пациентов краевой больницы

Спасатели эвакуировали персонал и пациентов краевой больницы восстановительного лечения «Евгеньевская» в селе Щербаковка в Приморском крае из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону.

Всего были эвакуированы 17 человек, среди них 6 детей. Их доставили в город Артем на вертолете МЧС Ми-8. Этим же рейсом спасатели доставили около 2 тонн продуктов, воды и медикаментов в отрезанные из-за паводка населенные пункты Щербаковка и Михайловка.

В Приморье с начала августа фиксируются подтопления из-за сильных дождей. В середине августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. На нынешней неделе режим повысили до федерального уровня. Ущерб региону от подтоплений и осадков оценивается в 7 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...