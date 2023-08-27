На Васильевском острове тушили пожар на стройплощадке

Пожар на стройплощадке в Василеостровском районе Петербурга произошел днем в воскресенье, 27 августа.

Как сообщили в городском управлении МЧС, информация о возгорании по адресу: улица Опочинина, дом 1 поступила на пульт дежурного в 13:37. По уточненным данным, в цельнометаллической бытовке размером 2,5 х 2,5 метра происходило горение на площади 3 кв. метра.

Открытый огонь ликвидировали спустя 15 минут силами 10 спасателей и двух единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Канонерском острове накануне горел ранее выставленный на торги пятиэтажный дом.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте