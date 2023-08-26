В Петербурге горел выставленный на торги пятиэтажный дом

В Санкт-Петербурге на Канонерском острове горел ранее выставленный на торги пятиэтажный дом. Возгорание произошло 26 августа в 07:32, сообщили в пресс-службе городского МЧС.

«В пятиэтажном неэксплуатируемом здании (Канонерский тоннель, д. 15) происходило горение мусора на площади 5 кв. метров. В 07:58 пожар ликвидирован»,— говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Это один из четырех жилых домов, расселенных в 2016 году во время строительства ЗСД. Здания были включены в программу приватизации госимущества и переведены в нежилые помещения, после чего выставлены на торги.

В августе 2023 года Смольный повторно выставил на продажу нежилой дом на Канонерском острове, 15. Торги назначены на 29 число текущего месяца. Их проведет Российский аукционный дом.