С начала года Петербург посетили более 63 тыс. медицинских туристов

За семь месяцев текущего года Санкт-Петербург посетили более 63 тыс. медицинских туристов из других стран. Объем экспорта медицинских услуг составил более 598 млн рублей. Такие цифры назвал профильный вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совокупно за период действия регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» за медицинской помощью обратились более 253 тыс. иностранных граждан, что позволило пополнить бюджет города на 2,45 млрд рублей»,— подчеркнул представитель Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по планам петербургских властей, до конца 2024 года город может принять не менее 300 тысяч медицинских туристов, которые принесут в экономику города до 36 млн долларов.

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