Петербург и Башкортостан подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

Власти Санкт-Петербурга и Башкортостана подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между регионами на 2024-2027 годы. Подпись под документом поставили губернатор Александр Беглов и глава республики Радий Хабиров. Мероприятие состоялось в рамках Дней Республики Башкортостан, проходящих сейчас в городе на Неве.

Руководители регионов договорились развивать сотрудничество в отраслях промышленности, науки, сфере образования и культуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в связи проводимыми в Петербурге Днями Республики Башкортостан в центре города действуют ограничения движения транспорта.

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