Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автомобиль американского гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда

Автомобиль американского гонщика Райана Приса перевернулся около десяти раз и вылетел с трассы в ходе заезда в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway. В настоящее время гонщик доставлен в медицинский центр.

Согласно сообщению на официальном сайте соревнований, на 156-м круге кольцевой гонки Райан Прис потерял управление своим автомобилем Ford Mustang № 41. В результате машина перевернулась около десяти раз и вылетела с трассы. При помощи спасателей гонщик выбрался из машины. На носилках его доставили в медицинский центр.

Как уточнили в медицинском центре Halifax, Райан Прис останется под наблюдением как минимум на один день. Он находится в сознании и чувсвует себя хорошо. «Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, черт побери. Я вернусь»,— написал Прис в соцсети Х (бывший Twitter). Машину гонщика отправят для проверки в научно-исследовательский центр в Конкорде.

Райану Прису 32 года. Он является постоянным участником серии кубков NASCAR и управляет автомобилем Ford Mustang под номером 41. Выступает за команду Stewart-Haas Racing. В 2013 году Райан Прис стал победителем чемпионата серии NASCAR. По итогам турниров в 2009-м и 2012 году занимал второе место.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...