Автомобиль американского гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда

Автомобиль американского гонщика Райана Приса перевернулся около десяти раз и вылетел с трассы в ходе заезда в финале регулярного сезона NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway. В настоящее время гонщик доставлен в медицинский центр.

Согласно сообщению на официальном сайте соревнований, на 156-м круге кольцевой гонки Райан Прис потерял управление своим автомобилем Ford Mustang № 41. В результате машина перевернулась около десяти раз и вылетела с трассы. При помощи спасателей гонщик выбрался из машины. На носилках его доставили в медицинский центр.

Как уточнили в медицинском центре Halifax, Райан Прис останется под наблюдением как минимум на один день. Он находится в сознании и чувсвует себя хорошо. «Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, черт побери. Я вернусь»,— написал Прис в соцсети Х (бывший Twitter). Машину гонщика отправят для проверки в научно-исследовательский центр в Конкорде.

Райану Прису 32 года. Он является постоянным участником серии кубков NASCAR и управляет автомобилем Ford Mustang под номером 41. Выступает за команду Stewart-Haas Racing. В 2013 году Райан Прис стал победителем чемпионата серии NASCAR. По итогам турниров в 2009-м и 2012 году занимал второе место.