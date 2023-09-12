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«Инвестору необходимо определиться с личным отношением к риску»

Начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов о том, как защитить свои накопления

Начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов в интервью «Деньгам» рассказал о том, как защитить сбережения в условиях роста инфляции, поделился прогнозами по курсу рубля и оценил перспективы российского фондового рынка.

Начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов

Начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

— Потребительская активность россиян растет, однако обеспечивать защиту сбережениям в условиях более высокой инфляции и ослабления рубля становится сложнее. Как эти изменения влияют на поведение инвесторов?

— Потребительская активность растет за счет того, что население боится обесценения денег и спешит их быстрее потратить. Поэтому на рынке мы наблюдаем рост спроса на недвижимость, рост потребительских и автокредитов. Охлаждающим фактором является повышение ставки Банка России, которое предполагает рост ставок по депозитам. Это может стимулировать население активнее сберегать. Все большее число клиентов начинает инвестировать в инструменты фондового рынка, в частности, покупать облигации, которые дают более высокую доходность в сравнении с депозитами.

— Как вы видите динамику курса рубля? Какие факторы будут определяющими?

— На текущий момент в базовом сценарии (исключая внешние риски и факторы «черных лебедей») мы ожидаем стабилизацию курса валют между 90 и 100 руб. за доллар, а также укрепление отечественной валюты ниже 90 руб. к концу года. Этому может помочь продажа экспортерами валютной выручки. Если же курс будет выше 100 руб., могут потребоваться активные действия со стороны властей — как возврат к принудительной продаже выручки со стороны Минфина, так и дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России. При высокой волатильности и росте курса население начинает активно интересоваться дальнейшей судьбой валюты и переживать за свои накопления. После резкого подъема ключевой ставки стало очевидно, что регулятор пристально следит за курсом рубля и готов принимать меры для предотвращения ослабления национальной валюты.

— Как вы оцениваете перспективы фондового рынка с учетом глобальной конъюнктуры и значительной доли акций компаний-экспортеров? Какие сектора выглядят наиболее перспективными?

— Мы положительно смотрим на перспективы российского рынка из-за его по-прежнему низкой оценки и за счет значительной экспортной составляющей, которая дает определенную защиту инвесторам в случае ослабления рубля. При этом мы учитываем значительный рост рынка с начала года и считаем, что прошедшая девальвация рубля также частично отыграна. Поэтому мы ожидаем замедления роста рынка акций в текущем году.

Давление на рынок окажут повышение ключевой ставки и другие меры ЦБ, поскольку дивидендная доходность акций уже сопоставима с уровнем депозитных ставок и доходностью облигаций. Не исключено, что по прошествии периода публикации отчетности (конец августа) мы будем наблюдать частичную фиксацию прибыли в акциях, в первую очередь со стороны физических лиц, доля которых в общем объеме торгов превышает 80%.

Вероятно, в краткосрочном периоде акцент сместится на компании, ориентированные на внутренний спрос, а также компании, способные в ближайшее время объявить о редомициляции. Это позволит компаниям-эмитентам снизить свои страновые риски, а также упростить процесс взаимодействия с инвесторами.

— Как сейчас выглядит оптимальный портфель? Какие инструменты способны снизить риски, свойственные вложениям в фондовый рынок?

— Снизить риски на фондовом рынке в любое время способны инструменты с фиксированной доходностью или с защитой капитала, такие как облигации и структурные продукты. В текущих условиях, учитывая высокую инфляцию, потенциальная доходность облигаций снижена, но для инвесторов выглядит привлекательнее, чем банковский депозит. В сложившейся ситуации оптимальный портфель будет достаточно субъективным — инвестору необходимо определиться с личным уровнем отношения к риску и потенциальной доходности. Чем больше в портфеле будет облигаций, тем меньше будет риск. Наблюдается интерес клиентов к покупке драгоценных металлов, в особенности золота как защитного актива.

— Какой может быть динамика облигаций с учетом различных ожиданий по ставке?

— Рынок закладывает ожидания по ставке рефинансирования в цену облигации. Конечно, клиенты, имеющие в портфеле облигации, при повышении ставки получат отрицательную переоценку. При этом если не продавать бумаги, а держать их до погашения, клиент получит свою зафиксированную доходность.

— Какие страховые и стабилизационные продукты стоит выбрать?

— В текущих условиях среди страховых продуктов мы выделяем накопительное страхование жизни и инвестиционное страхование жизни, а также структурные продукты с защитой капитала. Газпромбанк предоставляет широкую линейку инвестиционных продуктов с защитой капитала и со страховой составляющей, которые позволяют получить доход в случае роста базового актива и при этом не потерять, если стоимость базового актива снизится. Поэтому консервативные инвесторы очень активно инвестируют именно в такие продукты.

— Золото считается специфическим активом для инвестиций, однако в условиях неопределенности спрос на него, как правило, растет. Какие у вас ожидания по этому продукту?

— Вложения в драгоценные металлы были доступны нашим клиентам ранее, но мы начали активно развивать продукт в прошлом году как раз в связи с повышенным спросом. Исходя из текущих тенденций можно с уверенностью говорить, что чем дольше будет продолжаться общий период турбулентности, тем больше будет интерес клиентов к консервативным продуктам для минимизации своих рисков. Это означает, что до снижения общей напряженности интерес к драгоценным металлам будет стабильно высокий.

Важно понимать, что инвестиции в драгоценные металлы имеют длительный срок и не рассчитаны на краткосрочные вложения. За прошлый год был зафиксирован скачок стоимости золота в полтора раза в марте 2022 года, после чего цена так же резко снизилась. Исторически металлы растут достаточно медленно, при этом динамика за последние 15 лет показывает, что цена грамма золота выросла почти в десять раз, что крайне привлекательно для консервативных инвесторов, готовых совершать долгосрочные вложения с минимальными рисками.

Для того чтобы удовлетворить спрос со стороны разных клиентских групп, мы предлагаем как инвестирование на счета в драгоценных металлах в наших дистанционных каналах обслуживания, так и приобретение физических золотых и серебряных слитков в отделениях банка по всей стране.

Как показывает практика, клиенты с удовольствием от покупки физического слитка переходят к инвестированию на счета в драгоценных металлах и наоборот.

Данный инструмент понятен для клиентов и прост в работе и, как следствие, привлекает все большую клиентскую базу.

— Как динамика глобального рынка может повлиять на стоимость золота?

— Золото, как и любой платежный инструмент, зависит от глобальной динамики, однако исторически всегда показывает рост. Мы не ожидаем каких-то существенных всплесков стоимости по аналогии с прошлым годом, однако мы рассчитываем на стабильный уверенный рост на горизонте ближайших нескольких лет, поэтому чем раньше начинать инвестировать в данный инструмент, тем выше будет доходность.

Наталья Ильина

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