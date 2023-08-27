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Коммерсантъ FM
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Пассажирский Airbus подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Волгограде

Пассажирский Airbus A321, следовавший по маршруту Москва—Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы. Причиной запроса вынужденной посадки стало ухудшение состояния пассажира, сообщила пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова.

«Рейс Москва—Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда»,— приводит ТАСС слова собеседника.

Уточняется, что инцидент произошел в небе над Волгоградской областью спустя около полутора часа полета. Пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова подтвердила «Интерфаксу», что аэропорт Волгограда готовится принять летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет авиакомпании «Аэрофлот». По ее словам, самолет запросил вынужденную посадку из-за ухудшения состояния пассажира на борту.

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