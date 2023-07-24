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Александр Бастрыкин потребовал доклад о перекрытии въезда в жилой комплекс «Парковый Премиум»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе процессуальной проверки по жалобам жителей челябинского комплекса «Парковый премиум» на то, что торговцы рынка «Караван» перекрыли им въезд на территорию микрорайона.

«Согласно информации, размещенной в социальных медиа, в Челябинске сотрудники местного рынка после многочисленных жалоб граждан в компетентные органы на антисанитарию перекрыли въезд в жилой комплекс,- сообщают в СК. – Следственными органами СК России по Челябинской области указанным обстоятельствам будет дана правовая оценка в рамках организованной проверки».

Жители «Паркового Премиум» жаловались на то, что из-за соседства с рынком, куда переехали торговые точки с Каширинского рынка, они вынуждены терпеть рядом свалку отходов и запах гниющих продуктов. Губернатор Алексей Текслер поручил своему заместителю Сергею Сушкову изучить ситуацию. На рынок «Караван» выехали представители региональных минсельхоза, минэкологии, минэкономразвития и администрации Сосновского района, чтобы «выяснить ситуацию и определить возможные пути регулирования работы торговых точек», сообщали в областном правительстве.

После этого жители «Паркового Премиум» начали сообщать, что торговцы с рынка в ответ на их жалобы на мусор стали перекрывать им въезд на территорию микрорайона. Сейчас в ситуацию вмешалась Госавтоинспекция, организовав на месте дежурство машин ДПС.

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