В белгородской Щетиновке в результате атаки беспилотника погиб мужчина

В Белгородской области вечером 26 августа в результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. «Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, оказались несовместимы с жизнью»,- написал губернатор. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в тот же день господин Гладков сообщал, что при обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Владимир Зоркий