Центральный аппарат СКР проконтролирует дело о свалке в станице Полтавской на Кубани

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в станице Полтавской Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Гаряева Фото: Наталья Гаряева

«Ситуация получила распространение в СМИ... Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении СКР.

Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов должен подготовить доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах, а после завершения расследования доложить о его результатах.

Мусорный полигон расположен в одном километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Регоператором выступает ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района.

На протяжении последних лет активисты добиваются закрытия свалки, так как считают ее небезопасной для экологии и местных жителей.

Наталья Решетняк

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