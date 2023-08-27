ЦАР обращалась к России за помощью с обеспечением безопасности на референдуме

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов заявил, что власти ЦАР обращались к России с просьбой помочь во время конституционного референдума.

«В период конституционного референдума была просьба помочь с обеспечением безопасности, так как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась. Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны»,— сказал Александр Бикантов «РИА Новости». Господин Бикантов отметил, что в посольстве нет данных о росте числа российских инструкторов в стране.

В конце июля в ЦАР прошел референдум о поправках в конституцию. Одно из главных изменениий — отмена ограничения на количество сроков, на которые может переизбираться президент страны, а также продление его полномочий до семи лет с пяти.

Олеся Павленко