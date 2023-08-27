В Северо-Байкальском районе Бурятии найдена группа пропавших туристов

В Республике Бурятия спасатели эвакуировали потерявшуюся туристическую группу из пяти человек. Она сплавлялась на катамаранах по реке Тыя.

Поиски начались после того, как туристы не вышли с маршрута в установленное время. Они ведутся на территории Северо-Байкальского района региона. «Задействованы спасатели Северобайкальского поисково-спасательного отряда БПСО и борт Ми-8 МЧС России»,– говорится в сообщении главного управления МЧС по Республике Бурятия.

Как выяснилось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно. Спасатели на вертолете Ми-8 обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», группа новосибирских туристов из восьми человек пропала в ходе сплава по реке Снежной в Бурятии в начале июля этого года. Как выяснилось, их катамараны перевернулись. Тогда один человек погиб, остальным удалось спастись.

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Валерий Лавский