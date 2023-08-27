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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших при взрывах на АЗС в Румынии возросло до 57 человек

При взрывах на заправочной станции сжиженного нефтяного газа в населенном пункте Креведия в Румынии один человек погиб, 57 пострадали. Ранее было известно о погибшем и 46 пострадавших.

Госпитализированы 54 человека. 39 пострадавших — пожарные, еще четверо — сотрудники правоохранительных органов, передает телеканал Digi 24. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание локализовано. Эвакуированы 3 тыс. местных жителей, которые проживают в радиусе 700 метров. Движение транспорта на месте происшествия было остановлено.

Взрывы произошли в населенном пункте Креведии недалеко от Бухареста. Между первым и последующими взрывами прошло около 1,5 часа. Румыния намерена запросить помощь Евросоюза для лечения пациентов.

Леонид Уварчев

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