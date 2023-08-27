Взрывы произошли на АЗС недалеко от Бухареста, один человек погиб, 46 пострадали

Несколько взрывов произошло на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии. Как минимум один человек погиб, 46 пострадали.

Взрывы произошли в населенном пункте Креведии, который находится недалеко от Бухареста. Среди пострадавших — 26 пожарных. Телеканал Digi 24 публикует кадры произошедшего.

Первый взрыв произошел примерно в 19:30 (время совпадает с московским). Спустя около 1,5 часа произошел второй взрыв из-за того, что огонь перекинулся на вторую цистерну с газом. Позднее произошло еще два взрыва. Движение транспорта на месте происшествия приостановлено. Эвакуированы больше 3 тыс. человек из зоны радиусом в 700 метров.

Пресс-служба МВД запустила телефон горячей линии для предоставления информации о пострадавших. Руководитель пресс-службы правительства Румынии Михай Константин сообщил, что принимаются меры по транспортировке пострадавших. Бухарест намерен запросить помощи Евросоюза для лечения пациентов.

Леонид Уварчев