Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик победил Даниэля Дюбуа из Великобритании. Бой в супертяжелом весе завершился техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде британец получил предупреждение за удар ниже пояса, на несколько минут бой был прерван.

36-летний Усик во второй раз защитил четыре титула чемпиона мира — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. На его счету теперь 21 победа (14 нокаутом) и по-прежнему нет поражений. У 25-летнего Дюбуа теперь 19 побед (18 нокаутом) и 2 поражения.

Украинский боксер после победы получил возможность провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Леонид Уварчев