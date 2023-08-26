Суд Челябинска признал незаконным отказ «Яблоку» в проведении пикетов за возврат прямых выборов мэра

Челябинский областной суд признал незаконным отказ мэрии Челябинска в проведении пикетов местному отделению партии «Яблоко» за возврат прямых выборов мэра города. Об этом сообщил глава местного отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. В отказе мэрия указала, что в законе нет слова «пикет».

23 августа мэрия Челябинска отказала в проведении серии пикетов за возврат прямых выборов глав муниципалитетов. В заключении мэрии говорилось, что формулировка «пикет с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций» не соответствует законодательству. После этого Ярослав Щербаков подал на решение мэрии в суд.

Сегодня, 26 августа, суд признал действия мэрии незаконными. В решении суда указано определение слова «пикет» из словаря Сергея Ожегова: «Толковый словарь Ожегова С.И., находящийся в свободном доступе, дает понятие "пикет" в том числе как "лица, группа лиц, стоящие где-нибудь в знак демонстрации"».

Анастасия Ларина