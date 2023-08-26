Правительство обновило методику расчета ставок таможенных пошлин на нефть

Правительство опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Документ опубликован на портале правовой информации.

С апреля при расчете таможенных пошлин на нефть берется в расчет средняя цена Urals на мировых рынках, а также North Sea Dated на рынке Северного моря (котировка Argus на основе цены пяти североморских сортов, среди них Brent). В новом постановлении указано индикативное значение, при превышении которого размер дисконта Urals к Brent (North Sea Dated) может быть ограничен.

С 15 мая по 14 июня 2023 года дисконт составлял $204,4 за тонну (около $28 за баррель), затем — $182,5 за тонну (около $25 за баррель). Теперь с 15 мая по 14 июня 2023 года это значение установлено на уровне $204,4 за тонну, с 15 июня по 14 августа — $182,5 за тонну, на все остальные периоды — $146 за тонну (примерно $20 за баррель).

Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 года.

Подробнее — в материале «Нефть ищет точку отсчета».

Анастасия Ларина