Под обстрел попало село Кирилловка Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попало село Кирилловка Климовского района. Населенный пункт остался без электричества. Повреждены четыре частных дома. Никто не пострадал.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.

15 августа Александр Богомаз сообщил о предотвращении атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на регион. ДРГ пыталась проникнуть на территорию области в районе Курковичи Стародубского муниципального округа.

Анастасия Ларина