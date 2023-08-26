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Коммерсантъ FM
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На фестивале в Бостоне в результате стрельбы ранены семь человек

В Бостоне, штат Массачусетс, на фестивале карибской культуры произошла стрельба. Ранения получили семь человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Сообщения о стрельбе поступили около 07:45 утра (14:45 мск). Пострадавших со множественными, но не опасными для жизни ранениями увезли в бостонскую больницу.

Другие подробности случившегося не приводятся. Сотрудники полиции задержали несколько подозреваемых, их точное число не приводится. У них также изъяли огнестрельное оружие.

Анастасия Ларина

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