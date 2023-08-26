Кадетский корпус СК РФ в Петергофе пообещали открыть к сентябрю

Реставрационные работы в историческом здании на Петергофской улице, д. 17 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, где разместится кадетский корпус Следственного комитета, должны быть завершены до конца лета. Планируется, что 1 сентября 2023 года специализированное образовательное учреждение примет воспитанников.

Реконструкцию зданий и площадей бывшего военного госпиталя середины XIX века проводят военные строители. В субботу, 26 августа, ход строительства проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно утвержденному ранее техзаданию, на территории необходимо было возвести четыре новых объекта: учебно-административный и спальный корпусы, надземный отапливаемый переход со встроенным КПП, а также крытую автостоянку. В двухэтажном учебно-административном здании, помимо классов, разместятся актовый зал на 440 мест, столовая на 496 мест, спортивный блок с бассейном и универсальным залом для игровых видов спорта. В трехэтажном спальном корпусе, соединенном с учебным надземным переходом, поселятся 420 кадет. Окончательно все работы должны быть завершены в декабре этого года.

Объект находится в районе Старого Петергофа, в местности с исторически сложившимся названием «Егерская слобода». Известно, что со второй половины 1830-х гг. в Петергофе постоянно квартировали два старейших элитных полка русской гвардии — Лейб-гвардии Конно-Гренадерский и Лейб-гвардии Уланский, шефами которых были члены императорской фамилии. Для нужд этих полков в 1837 году и начали строить в Егерской слободе Петергофский военный госпиталь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 26 августа состоялся торжественный день принятия военной присяги. Ее приняли более 700 курсантов первого курса.

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