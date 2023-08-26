Более 700 курсантов Военно-медицинской академии приняли присягу в Петербурге

На историческом плацу Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге в субботу, 26 августа, военную присягу приняли более 700 курсантов первого курса.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, это один из самых больших наборов курсантов за всю историю академии. Заметным отличием набора первокурсников в 2023 году стало поступление в вуз более 100 парней и девушек, прошедших СВО, уточнили в силовом ведомстве.

Торжественный день присяги в ВМедА посетили замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин и командование Военно-медицинской академии во главе с генерал-лейтенантом медицинской службы Евгением Крюковым.

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