Концерт Башмета в Ярославле посетили 8 тысяч человек

В Ярославле на Советской площади состоялось музыкально-театральное представление по мотивам романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» под руководством Юрия Башмета. Событие посетили 8 тыс. зрителей, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Башмет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Юрий Башмет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Концерт прошел 25 августа. Постановку посетили порядка 8 тыс. зрителей, в том числе пригласительные получили члены семей военнослужащих, учителя, работники культуры, волонтеры, представители общественных организаций и вузов региона, силовых структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В спектакле на главной площади города участвовали народный артист России Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова, за дирижерским пультом – народный артист СССР Юрий Башмет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бесплатные пригласительные на концерт закончились еще в первый день их выдачи, поэтому было принято решение о печати дополнительных билетов.