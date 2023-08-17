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На концерт Башмета в Ярославле напечатают дополнительные билеты

На музыкально-театральное представление Юрия Башмета по мотивам романа «Евгений Онегин», которое состоится 25 августа на Советской площади в Ярославле, закончились пригласительные. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном департаменте культуры.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пригласительные билеты на концерт с 16 августа начали выдавать бесплатно в кассе Ярославской государственной филармонии. Однако уже сегодня «Ъ-Ярославль» в департаменте рассказали, что пригласительные с сидячими местами закончились.

«Учитывая востребованность мероприятия, было принято решение дополнительно напечатать пригласительные билеты без посадочного места. Также будет организована прямая трансляция на Первом Ярославском телеканале и в социальных сетях»,— сообщили в департаменте.

Но количество мест раскрывать отказались по соображениям безопасности.

Алла Чижова

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