Наина Ельцина выразила соболезнования семье экс-главы ельцинской администрации

Жена первого президента Бориса Ельцина Наина Ельцина и Ельцин-центр выразили соболезнования семье экс-главы ельцинской администрации Сергея Филатова, который скончался 25 августа в возрасте 87 лет. По словам госпожи Ельциной, новость о кончине для нее стала «горьким известием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Когда в стране начались реформы, он не стал держаться за надежное место, а рискнул резко изменить свою судьбу. Для него не было выбора, какую сторону баррикад занять. Человек, мечтающий, чтобы наша родина стала достойной цивилизованной страной, он стал одним из активнейших сторонников демократических реформ»,— приводит Ельцин-центр словам госпожи Ельциной.

Она также рассказала, что в 1990 году Сергей Филатов был избран народным депутатом, а потом занял пост первого заместителя председателя Верховного Совета РФ, при этом, по ее словам, тогда это была «не парадная должность», которая требовала смелости.

«Борис Николаевич умел ценить таких людей. В 1993 году он пригласил Сергея Александровича на пост руководителя президентской администрации, и на протяжении трех лет они работали рука об руку»,— рассказала Наина Ельцина. Она также назвала его «настоящим российским интеллигентом». «Мои самые искренние соболезнования его семье и друзьям»,— резюмировала Наина Ельцина.

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