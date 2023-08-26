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Коммерсантъ FM
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«Рома» объявила о переходе экс-футболиста «Зенита» Азмуна на правах аренды

Экс-игрок петербургского «Зенита» Сердар Азмун перешел на правах аренды в итальянскую «Рому» до 30 июня 2024 года с правом выкупа. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В январе 2022 года Сердар Азмун перешел в немецкий «Байер» из «Зенита». Его контракт рассчитан до конца 2027 года. В клубе Азмун провел 44 матча, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Азмуна оценивается в €12 млн. СМИ сообщали, что «Зенит» интересовался его возвращением в команду. В игроке также был заинтересован «Милан».

Во время игры за «Зенит» Сердар Азмун трижды завоевывал титул чемпиона страны, а также выиграл один Кубок и два Суперкубка России. В сезоне-2019/20 он стал лучшим бомбардиром, в сезоне-2020/21 — лучшим футболистом по версии Российского футбольного союза.

Олеся Павленко

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