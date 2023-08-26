В Петропавловской крепости открылся Арктический салон

На территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге открылся Арктический салон. Сроки проведения мероприятия — 25-27 августа. На салоне представлена арктическая техника, в рамках него проходят тематические мастер-классы, кинопоказы, викторины, концерты и так далее.

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Организаторы подготовили для посетителей десять тематических площадок в виде станций, где все желающие могут познакомиться с природой и культурой народов Севера, пообщаться с экспертами и стать участниками дискуссий. Вход на Арктический салон свободный.

Как рассказали в Смольном, за прошлый год количество петербургских компаний, активно взаимодействующих в экономической сфере с арктическими партнерами, увеличилось с 319 до 589. Специалистов для работы в Арктической зоне готовят более 40 петербургских научно-образовательных центров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга ведут переговоры о создании арктического туристического маршрута в НАО. Планируется, что его центральной точкой станет историко-культурный ландшафтный музей-заповедник Пустозерск.

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