В Екатеринбурге планируют создать организацию ветеранов ЧВК «Вагнер», сообщает Е1 со ссылкой «вагнеровца» Андрея Галицына. По его словам, новая организация планирует помогать любым ветеранам боевых действий. Назвать организацию хотят «СВОи» («Союз ветеранов "оркестра" и...»).

«Одна из задач, которую я перед собой поставил, — работать с людьми, которые потеряли руку или ногу, были тяжело ранены. Надо создавать для них такой образ, что они не нуждаются в жалости и могут продолжать работу»,— рассказал изданию Андрей Галицын.

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился самолет, на борту которого находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения самолета мог стать взрыв, произошедший в хвосте. Эксперты полагают, что пробоины в фюзеляже и крыльях свидетельствуют о возможном поражении бизнес-джета ракетой.

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