ЦИК обсуждает с российскими производителями поставку смартфонов для сотрудников

Центризбирком (ЦИК) России и российские разработчики мобильных устройств ведут переговоры о поставке техники членам и сотрудникам аппарата комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

«Также ведутся переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники для использования в служебных целях»,— сообщили в пресс-службе ТАСС.

В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО. В Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено». В июле ЦИК сообщил, что запретит сотрудникам пользоваться iPhone и iPad в служебных целях. Аналогичные запреты ввели в «Ростехе», Минпромторге, Минпросвещения и других ведомствах.

Олеся Павленко