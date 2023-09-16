Сегодня исполняется 59 лет председателю правления ассоциации «НП "Совет рынка"» Максиму Быстрову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Быстров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов:

— Уважаемый Максим Сергеевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Нас с Вами связывают давние и теплые дружеские отношения еще с начала 2000-х годов. Хочу отметить Ваш высокий профессионализм, постоянную нацеленность на результат, энциклопедические знания во многих экономических, социальных и политических сферах, а особенно в области энергетики. Благодаря Вашему труду отрасль продолжает активно развиваться и является одной из наиболее передовых в мире. Желаю Вам здоровья, успехов, радости и процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»