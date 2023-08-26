В УрФУ объяснили почему понизят стипендии для студентов с 1 сентября

В Уральском федеральном университете (УрФУ) объяснили почему пошли на понижение размеров стипендий для студентов. Напомним, с 1 сентября этого года, как бакалавры, так и магистранты будут получать меньше, чем в прошлом году.

Как объяснили в пресс-службе университета, в этом году стало больше студентов, которые сдали летнюю сессию на отлично, а также количество получателей социальных выплат возросло. Уточняется, что средства на стипендии — это деньги из федерального бюджета.

«Изменено предельное превышение нормативов, установленных правительством: +20% для программ бакалавриата и специалитета (было +28,7%), +60% — отличникам и магистрантам (было +93,1%) и +120% отличникам магистратуры (было +189,3%)»,— прокомментировали 66.ру в вузе.

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