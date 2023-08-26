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Северный флот провел учения в Баренцевом море

Корабельная группировка Северного флота провела в Баренцевом море учения по пресечению несанкционированного прохода кораблей и иностранных судов по российским акваториям. Маневры прошли южнее архипелага Земля Франца-Иосифа, передает «Интерфакс».

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработал пресечение действий условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир «Алтай», также входящий в Северный флот, сообщила его пресс-служба. Была смоделирована ситуация, в которой иностранное судно направляется к российской границе, но не отвечает на запросы и требования военных. Также в рамках учений отработали действия досмотровых групп, которые доставили с борта БПК на судно-нарушитель.

12-й по счету поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. Планируется, что флот будет задействован в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.

В мае завершилось двухлетнее председательство РФ в Арктическом совете — региональной организации, считающейся «теневым правительством» Заполярья. Итоги получились неоднозначными: с одной стороны, из-за военной операции на Украине остальные семь приарктических государств отказались от практического сотрудничества с РФ, с другой — совет продолжил работу.

Подробности — в материале «Ъ» «Арктику передали викингам».

Лаура Кеффер

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