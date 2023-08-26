Небензя: политика жестких рестрикций против КНДР себя исчерпала

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что угрозу международному миру и безопасности несет не КНДР, а США и его союзники. Он также выступил против санкционного давления на Северную Корею.

Заседание по ситуации вокруг Корейского полуострова созвали США, трансляция велась на сайте ООН. Постпред Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в невыполнении обязательств по поддержанию международного мира и безопасности. Она осудила визиты в Пхеньян высокопоставленных делегаций РФ и КНР в июле.

«Созыв сегодняшнего заседания — не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных и эскалационных действий Вашингтона и союзников в регионе, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности»,— ответил господин Небензя.

Российский постпред отметил актуальность российско-китайского проекта политико-гуманитарной резолюции по КНДР. По его мнению, документ принесет больше пользы, чем такие меры, как «демонизация Пхеньяна и бесчеловечная политика наращивания санкционного давления». «Убеждены, что политика жестких рестрикций давно себя исчерпала»,— добавил дипломат.

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан обратил внимание, что запуски ракет со стороны Северной Кореи «тесно увязаны с военной деятельностью ряда стран». По его мнению, Пхеньян продемонстрировал в начале года «сдержанность в течение некоторого времени». Дипломат отметил, что учения США и их союзников «еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне».

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Готовься к ядерной зиме летом».

Леонид Уварчев