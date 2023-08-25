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«Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

В пятницу, 25 августа, в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Лукас Вера, у московской команды мяч забил Мойзес. «Оренбург» провел первый матч под руководством Давида Деограсии, сменившего Иржи Ярошика 22 августа.

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 2 очка и оставаясь единственной командой, не побеждавшей в текущем сезоне. ЦСКА с 10 баллами промежуточно поднялся на четвертое место.

Андрей Сазонов

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