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Иржи Ярошик покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»

Чешский специалист Иржи Ярошик покинул пост главного тренера ФК «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новым наставником команды назначен испанец Давид Деограсия. До настоящего времени он являлся главным тренером Академии ФК «Оренбург», а ранее работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги после пяти туров «Оренбург» набрал лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу. В последнем матче команда проиграла в Грозном местному «Ахмату» со счетом 0:4.

Андрей Сазонов

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