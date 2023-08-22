Чешский специалист Иржи Ярошик покинул пост главного тренера ФК «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новым наставником команды назначен испанец Давид Деограсия. До настоящего времени он являлся главным тренером Академии ФК «Оренбург», а ранее работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги после пяти туров «Оренбург» набрал лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу. В последнем матче команда проиграла в Грозном местному «Ахмату» со счетом 0:4.

Андрей Сазонов